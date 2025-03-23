İBB soruşturması: 61 kişi hakkında daha tutuklama talebi
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Adem Soytkin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma'nın da olduğu 61 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 kişi için tutuklama talep edildi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İmamoğlu'un tutuklanmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 kişi hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen isimler arasında şunlarda yer aldı: Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma.