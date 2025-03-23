İBB soruşturması: 8 kişi hakkında daha tutuklama talebi
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Adem Soytkin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye götürüldü.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İmamoğlu'un tutuklanmasına ilişkin gelişmeler süsüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İşte o isimler:
Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma.