İBB soruşturması: 9 kişi hakkında tutuklama talebi

Aziz İhsan Aktaş ile ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolüne götürülenler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, 9 kişinin tutuklanması, 16 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

ÖZGÜR ÇELİK: MASUMİYET KARİNESİ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR

Gözaltındaki isimlerin adliyedeki işlemleri sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Operasyona ilişkin görüntülerin Emniyet tarafından basına servis edildiğini söyleyen Çelik, haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmayan bu isimlere uygulanan muameleye tepki gösterdi. Çelik, "Masumiyet karinesi ayaklar altına alınıyor" diye konuştu.

300 gündür adalet ve demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydeden Çelik, "Seçim sandığı milletin önüne gelecek. Millet bu zalimliği asla affetmeyecek. Biz kazanacağız, halk kazanacak, haklılar kazanacak. Umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınanların isimler şöyle

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"