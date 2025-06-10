İBB soruşturması: Ahmet Sari etkin pişmanlıktan tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimlerden Sarılar İnşaat’ın sahibi Ahmet Sari etkin pişmanlıktan faydalandı. Sari, tahliye edildi.

İBB’ye yönelik gerçekleştirilen 5. dalga operasyonla birlikte şimdiye kadar toplam 254 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları, belediye bürokratları, belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu 132 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan 19 kişi ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vererek tahliye olmuştu.

Sabah’ın aktardığına göre, Sari, 2022 yılının sonlarında, sekreter tarafından arandıktan sonra, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile Bakırköy'deki İBB ek binasında görüştüğünü ve burada alacaklarını tahsil edebilmek için kendisine para ödemesi gerektiği yönünde bir teklif aldığını iddia etti.

Sari, teklifi başta reddetmesine rağmen, Yıldız ve Keleş'e elden para götürmek zorunda kaldığını öne sürdü.