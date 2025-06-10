İBB soruşturması: Ahmet Sari ve kardeşi etkin pişmanlıktan tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimlerden Sarılar İnşaat’ın sahibi Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari etkin pişmanlıktan faydalandı.

Soruşturmada, Ahmet Sari ve İsmail Sari etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İBB’ye yönelik gerçekleştirilen 5. dalga operasyonla birlikte şimdiye kadar toplam 254 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları, belediye bürokratları, belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu 132 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan 19 kişi ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vererek tahliye olmuştu.

Ahmet Sari, 2022 yılının sonlarında, sekreter tarafından arandıktan sonra, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile Bakırköy'deki İBB ek binasında görüştüğünü ve burada alacaklarını tahsil edebilmek için kendisine para ödemesi gerektiği yönünde bir teklif aldığını iddia etti. Sari, teklifi başta reddetmesine rağmen, Yıldız ve Keleş'e elden para götürmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Sari, 2019'dan 2023'e kadar İBB ile sıkıntılı süreçler yaşadığını, bu dönemde İBB’nin farklı birimlerinden ve iştiraklerinden yüksek miktarlarda alacakları oluştuğunu, bunları tahsil edebilmek için hukuki yollara başvurduğunu ancak bir kısmını geri alamadığını iddia etti.