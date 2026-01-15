İBB soruşturması: Eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Çayırgan'ın ifade işlemlerinin henüz başlanmadığı belirtildi.

Derya Çayırgan'ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındğı belirtilmişti.

Gazeteci Ceylan Sever, "Voleybolcu Derya Çayırgan İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltında. Henüz ifadesi başlamadı. Aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişinin arasında değil" bilgisini paylaştı.