İBB soruşturması: Eski voleybolcu Derya Çayırgan hakkında ev hapsi talebi
Eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık ifadesi sona eren Çayırgan hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Eski voleybolcu Derya Çayırgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçlamasıyla "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.