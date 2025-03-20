İBB soruşturması: Gözaltına alınan 87 kişinin ifade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan 87 kişinin ifade işlemleri başladı.

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin müstakbel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmalar kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Her iki soruşturmada da ismi olan tek kişi, Erdoğan'a rakip olması beklenen Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 kişinin ifade işlemleri başladı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A. için gözaltı kararı çıkarıldı.