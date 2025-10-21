İBB soruşturması: Hamdi Akın ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İFADE VERDİ

Akfen Holding'ten yapılan açıklamada, Hamdi Akın'ın soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün bazı medya organlarında, Şirketimiz Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir."

VEDAT AŞÇI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.