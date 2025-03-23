İBB soruşturması I Kararlar açıklandı: İşte tutuklanan ve serbest bırakılanlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 92 kişi hakkında kararlar açıklanıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlananlar hakkında saat 09.00 itibarıyla kararlar açıklanmaya başlandı.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB Medya A.Ş. Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "gözaltına alınıp serbest bırakıldı" dediği ve AKP'den ihale aldığı tespit edilen Serdar Haydanlı tutuklandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

İşte tutuklanan isimler:

Ali İlbak

Adem Tuncay

Ahmet Köksal

Ali Nuhoğlu

Eyüp Subaşı

Kamil Timur Delibaş

Murat Abbas

Mete Sarıaltun

Alper Aydın

Serdal Taşkın

Serkan Öztürk

Mustafa Nihat Sütlaş

Süleyman Atik

Ahmet Çiçek

Yusuf İlbak

Servet Yıldırım

Ceyda Kıryak

Murat İlbak

Elif Güven

Necati Özkan

Mahir Polat

Mehmet Ali Çalışkan

Adli kontrol kararı verilen isimler:

Ercan Saatçi (Yurt dışı çıkış yasağı)

Ahmet Palazoğlu (Yurt dışı çıkış yasağı)

Alihan Aydın (Yurt dışı çıkış yasağı)

Canan Münüklü (Yurt dışı çıkış yasağı)

Birsen Şahin (Yurt dışı çıkış yasağı)

Vahit Doğan (Yurt dışı çıkış yasağı)

Alperen Aydın (Yurt dışı çıkış yasağı)

Nihat Uçan (Yurt dışı çıkış yasağı)

Can Akın Çağlar (Yurt dışı çıkış yasağı)

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "kent uzlaşısı" gerekçesiyle soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilenlerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

"Yolsuzluk" iddiası kapsamında 5 kişi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık 84 kişi hakkında ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talep etti.