İBB soruşturması: İddianame haftaya hazır olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında hazırlanan "İBB iddianamesi"nin kasım ayının sonunda hazır olacağı açıklandı.

T24'ten Can Öztük'ün savcılık kaynaklarının edindiği bilgiye göre şüpheli ifadelerinin tamamı toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

İFADELER TAMAMLANDI

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; kamuoyunda "İBB İddianamesi" olarak bilinen soruşturma kapsamında alınması planlanan tüm ifadelere başvuruldu.

Savcılık kaynakları, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması hakkındaki iddianamenin kasım ayının ilk haftasında hazır olacağını bildirdi.