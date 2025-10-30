İBB soruşturması: İddianame kasımda hazır olacak
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianamenin hazırlanma çalışmasının bitme aşamasına geldiği ve kasım ayında hazır olacağı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında hazırlanan "İBB iddianamesi"nin kasım ayının sonunda hazır olacağı açıklandı.
T24’ün savcılık kaynaklarının edindiği bilgiye göre şüpheli ifadelerinin tamamı toplandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
İFADELER TAMAMLANDI
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; kamuoyunda "İBB İddianamesi" olarak bilinen soruşturma kapsamında alınması planlanan tüm ifadelere başvuruldu.
Savcılık kaynakları, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması hakkındaki iddianamenin kasım ayının ilk haftasında hazır olacağını bildirdi.
SORUŞTURMA
19 Mart 2025’te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanları, bürokratlar, üst düzey yöneticilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında İmamoğlu dahil gözaltına alınan 92 kişiden 54’i tutuklandı. Ayrıca 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökce yer aldı.
Soruşturma kapsamında bugüne 10’u aşkın operasyon yapıldı. Onlarca kişi tutuklandı. 70’i aşkın kişi ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. 39’u tahliye edildi.