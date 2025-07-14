İBB soruşturması: Makyol İnşaat’ın patronu ikinci kez ifade verdi, serbest bırakıldı

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği Mart 2014 ile 2019 tarihleri arasında İBB’nin en maliyetli ihalelerinde en çok payı alan şirketlerden birisi olan ve son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarının kameralarını kapatmasıyla gündeme gelen otelin sahibi olan Makyol İnşaat’ın patronu Adnan Çebi, ikinci kez ifade verdi.

İBB’ye yönelik operasyon kapsamında savcılığa çağrılan Çebi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çebi’ye yöneltilen sorular arasında İstanbul Çöp Enerji Üretim Merkezi ihalesi, İBB soruşturması kapsamında itirafçı olan Adem Soytekin ve Ertan Yıldız’ın kendisine yönelik iddiaları, alacağına karşılık İBB’den kendisine devredilen Levent’teki arsa ile metro ihalelerine yönelik iddialar yer aldı.

İBB’nin korumalarının kameraları kapattığı Le Meridien otelin sahibi Adnan Çebi, "suç örgütüne yardım" ve "gizli görüşmelere yer temin etme" suçlamalarıyla 2 Mayıs Cuma günü de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’na ifadeye çağrılmıştı.

Çebi, İmamoğlu’nun Le Méridien Otel’de yaptığı iddia edilen görüşmeye dair şirketin hiçbir bilgisinin olmadığı, otelin işletmesinin Marriott International tarafından yürütüldüğünü söylemişti.