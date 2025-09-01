İBB soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'Suç örgütüne üye olmak', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yakalama kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞ VE YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs'ta iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.