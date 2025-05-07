İBB soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'mali suçlar' soruşturması devam ediyor.

Soruşturması kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği belirtildi.

"Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek" karara gerekçe olarak gösterildi.