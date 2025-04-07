İBB soruşturması: Tutuklanan Kaan Ketenci hakkında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kaan Ketenci hakkında, savcılığın sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci hakkında, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

SEVK YAZISINDAKİ GEREKÇELER

Sevk yazısında, "İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, söz konusu suçların hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiğinin, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporu ve tanık beyanlarından tespit edildiği" öne sürüldü.

Yazıda, bu kapsamda "İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç örgütü kurma", "yönetme", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "nitelikli dolandırıcılık", "irtikap", "suç gelirlerini aklamak", "haksız mal edinme" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarını işlediğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu" iddia edildi.

Ketenci'nin "Kültür AŞ ile Medya AŞ'den, yetkilisi olduğu şirketler üzerinden ihale yapılmaksızın usulsüz işler alarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına sebep olduğu" iddialar arasında yer aldı.

Yazıda, "MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporu ile tanık beyanlarının belirtilen bulguları desteklediği ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu" öne sürüldü.