İBB soruşturması: Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni hakkında tutuklama talebi

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş‘in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, ‘Rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik operasyonunda tutuklanan ASOY İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin, kardeşi ve firmanın muhasebe müdürü Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve firmanın genel müdürü Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermişlerdi.

İfadeleri inceleyen sulh ceza hakimliği, Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.

İfadelerinde verdikleri bilgiler doğrultusunda, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Fatih Keleş'in 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade verdiği iddia edilmişti.

Fatih Keleş, 'etkin pişmalık'tan yararlandığına ilişkin iddialara yanıt vererek, "Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum" demişti.



