İBB soruşturması: Vedat Aşçı ve Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

VEDAT AŞÇI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.