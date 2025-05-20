İBB soruşturması: Zafer Keleş tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmış ve 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
Tutuklananlar arasında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de vardı.
Bununla birlikte, Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş gözaltına alınmıştı.
Savcılığın tutuklama talebinin ardından Zafer Keleş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.