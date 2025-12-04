İBB soruşturmasında 19 kişiye tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmanın iddianamesinde adı geçmeyen tutuklu 21 kişiden 19'u hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı çıkan kişiler arasında, Murat Ongun’un bacanağı İbrahim Can Yaman da yer alıyor. Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat'ın ise tutukluluklarının devamına karar verildi. Tahliye kararı verilen 19 kişiye yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.

Gazete Pencere'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararı verdiği isimler şöyle:

Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan.

SAVCILIK: TUTUKLU KALMALARI ÖLÇÜLÜ VE ORANTILI OLMAYACAK

Savcılığın açıklaması ise şu şekilde:

“İfade ve savunmaları, şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süre, şüphelilere isnat edilen suça yasada öngörülen ceza miktarı, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ile soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumuna göre yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bu aşamada tutuklu kalmasının ölçülü ve orantılı olmayacağı sonuç ve kanaatiyle tahliyeleri ile şüpheliler başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal serbest bırakılmalarına…”