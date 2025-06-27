İBB soruşturmasında 2 kişi daha 'etkin pişmanlık'la serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İBB soruşturmasında tutuklu bulunan eski CHP Şişli Meclis Üyesi Umut Şenol ile iş insanı Berat Çağrı Kapki, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları gerekçesiyle 27 Haziran’da adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Şenol, 23 Mart’ta “rüşvet vermek” ve bir suç örgütüne üye olmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Daha önce tahliye olan Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik’in ardından bu iki isim de aynı yolla serbest bırakıldı. Şenol’un, soruşturmaya katkısı dikkate alınarak savcılığa ek ifade verdiği, ihaleye katılmadığını belirttiği ve yurt dışına çıkışı yasaklayıcı adli kontrollerle serbest bırakıldığı açıklandı.