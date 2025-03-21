İBB soruşturmasında 3 gözaltı daha: Gözaltı sayısı 90 oldu!

İstanbul Büyükşehir Belesisi'ne (İBB) "yolsuzluk" soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltına alındı.

Böylece İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

Öte yandan soruşturmalar kapsamında 16 isim daha aranıyor.

İBB'YE İKİ AYRI SORUŞTURMA"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A. için gözaltı kararı çıkarıldı.