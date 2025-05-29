İBB soruşturmasında 3 kişi daha 'etkin pişmanlık'la serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamıda açıklama yayımladı. Buna göre; soruşturmada tutuklanan 3 kişi daha 'etkin pişmanlık'tan yararlandı. Söz konusu isimler ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Böylece soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan kişi sayısı 7'ye yükseldi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan son 3 ismin ise, 23 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 4. dalga operasyonda 27 Mayıs'ta tutuklanan Güngör Gürman olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız da 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Rüşvet Verme' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman 29.05.2025 tarihinde talepleri üzerine alınan ek ifadelerinin yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonrası şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olması kanaatine varılmış, şüpheliler hakkında 29.05.2025 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmeleri talep edilmiş, ilgili mahkemece şüphelilerin tüm suçlardan adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verilmiştir."

DAHA ÖNCE DE 4 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

İBB soruşturması kapsamında daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen isimler şöyleydi: İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, Noyan Kırmızıgül.