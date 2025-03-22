İBB soruşturmasında 4. gün: Soruşturmalar hakkında neler biliniyor, neler yaşandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 87 kişinin ifade işlemleri sürüyor. Yaşananlar Türkiye ve dünya çağında geniş yankı uyandırdı. 19 Mart'tan bu yana neler yaşandı?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan kişilerin 87 kişinin ifade işlemleri bugün de devam edecek.
Üniversite diploması 18 Mart'ta akşam saatlerinde iptal edilen Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, 19 Mart'ta sabaha karşı İBB'ye yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen kişilerin ifade işlemleri 20 Mart'ta başladı.
Ekrem İmamoğlu ise, 21 Mart'ta (dün) saat 14.00 sıralarında 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddiasına yönelik ifade verdi.
İmamoğlu kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı milletimin huzurunda söz veriyorum" dedi.
İMAMOĞLU'NUN İFADESİ
İmamoğlu'nun ifadesinde "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruştuma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" dediği öğrenildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorulan ilk soru ise “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” oldu. İmamoğlu bu soruya, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” karşılığını verdi.
İmamoğlu’na, İBB tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu. İmamoğlu’nun cevabı ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” şeklinde oldu.
Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını söyleyerek, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi.
Mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim” dedi.
MİLLETİMİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM
İmamoğlu ifadesinde “16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı milletimin huzurunda söz veriyorum" dedi.
SORUŞTURMALAR HAKKINDA NELER BİLİNİYOR
"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
"TERÖR" SUÇLAMASI DA VAR!
Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.
Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A. için gözaltı kararı çıkarıldı.
ÖĞRENCİLER SOKAKLARI DOLDURDU
İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye ve dünyada tepkilere yol açarken başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir gibi pek çok kentte üniversite öğrencileri eylemler düzenlemeye başladı.
Öğrencilerin öncülük ettiği eylemlerde, polis plastik mermi ve biber gazı kullandı. Pek çok öğrenci polisin müdahalesi nedeniyle yaralandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen direnen öğrenciler, sokaklardan vazgeçmedi.
İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversites, Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri 21 Mart'ta saat 17.00'de "Büyük Üniversite Miitingi" gerçekleştirme kararı aldı.
Üniversite öğrencilerinin organize ettiği miting için bütün öğrenci, mezun ve akademisyenlerin katılması çağrısı yapıldı. Binlerce öğrenci, Beyazıt Meydanı'nda toplandıktan sonra Saraçhane Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.
Öğrencilerin yürüyüşü esnasında halk alkış, ıslık ve sloganlarla öğrencilere destek verdi. Binlerce öğrenci Saraçhane'de alkışlarla ve sevgi gösterisiyle karşılandı.
Saraçhane'de bulunan üniversiteliler Bozdoğan Kemeri'ne çekilen polis barikatını aşarak Taksim'e yürümek istedi. Polis biber gazı ve plastik mermilerle öğrencilere müdahele etti.
ODTÜ'DE ÖĞRENCİLERE SERT MÜDAHALEDE
ODTÜ'de günlerdir süren eylemlerde, öğrencilere sert müdahalede bulunan polis, okul çıkışlarını kapattı. ODTÜ'nün metro ve otobüs seferleri iptal edilirken okuldan yaya çıkışı da yasaklandı.
Güvenpark'taki akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmaya katılma kararı almalarına rağmen polisin tüm çıkışları kapatması nedeniyle kampüste kalan öğrenciler basın açıklaması yaptı. "Resmen esir alındık" diyen öğrenciler yapılanın Anayasa'ya aykırı olduğunu dile getirdiler.