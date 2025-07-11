İBB soruşturmasında 8 kişiye tutuklama talebi
İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 8'i savcılık ifadelerini sonrasında tutuklamaya sevk edilirken, 2 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.
İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.
Savcılık ifadelerinin ardından 8 kişi tutuklamaya, 2 şüpheli adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
Tutuklamaya sevk edilen isimler şöyle: Hüseyin Yurddaş, Sabri Caner Kırca, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat, Bulut Aydöner