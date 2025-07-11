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İBB soruşturmasında 8 kişiye tutuklama talebi

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 8'i savcılık ifadelerini sonrasında tutuklamaya sevk edilirken, 2 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.

Güncel
  • 11.07.2025 18:29
  • Giriş: 11.07.2025 18:29
  • Güncelleme: 11.07.2025 18:32
İBB soruşturmasında 8 kişiye tutuklama talebi

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.

Savcılık ifadelerinin ardından 8 kişi tutuklamaya, 2 şüpheli adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilen isimler şöyle: Hüseyin Yurddaş, Sabri Caner Kırca, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat, Bulut Aydöner

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