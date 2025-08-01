İBB soruşturmasında bir kez daha ‘tek sıra’ görüntüler servis edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik son operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 kişinin görüntüleri emniyet tarafından medyaya servis edildi.

Anadolu Ajansı’nın abonelerine geçtiği görüntülerin künyesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ‘kameraman’ olarak yazıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün yaptığı açıklama ile duruma tepki göstedi.

İBB soruşturmasında bir kez daha ‘tek sıra’ görüntüler servis edildi!https://t.co/ReEatwATKL pic.twitter.com/o5DtCdyOXJ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 1, 2025

Çelik, "Masumiyet karinesi ayaklar altına alınıyor" diye konuştu.

300 gündür adalet ve demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydeden Çelik, "Seçim sandığı milletin önüne gelecek. Millet bu zalimliği asla affetmeyecek. Biz kazanacağız, halk kazanacak, haklılar kazanacak. Umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli şöyle sıralanmıştı:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"

İBB yönelik soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tek sıra dizilerek görüntüleri servis edilmişti.