İBB soruşturmasında çarpıcı iddia: "Tahliye vaadiyle 8 milyon dolar dolandırıldım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp 6 kez itirafçı sıfatıyla ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın tahliye için bir avukata 8 milyon dolar verdiği öne sürüldü.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre, İBB soruşturması kapsamında yapılan 3. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan TECO Petrolleri’nin sahibi Sarp Yalçınkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak dolandırıldığını iddia etti.

Yalçınkaya, kendisini avukat olarak tanıtan iki kişinin 10 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlayacağı vaadinde bulunduğunu, 8 milyon dolara anlaştıklarını ancak tahliyesinin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Daha önceden tanıdığı Ç.S'nin kendisiyle iletişime geçerek tahliye vaadinde bulunduğunu belirten Yalçınkaya, 10 milyon doları pazarlıkla 8 milyon dolara düşürttüğünü söyleyerek, para alışverişini şöyle anlattı:

"Şirket avukatlarıma, bu bedelin tarafıma ait olan CSY Global A.Ş. firmasından öncelikle benim şahsi hesabıma sonrasında ise şahsi hesabımdan E. Kuyumculuk A.Ş. hesabına gönderilmesi için talimat verdim. Bu işlemlerin tamamı yanlış hatırlamıyorsam 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. E. Kuyumculuk hesabına 8 milyon dolar karşılığında 300 milyon TL yatırdım. O günden bugüne kadar birkaç gün içinde ifadeye çağrılacağım ve ifade sonrasında salıverileceğime ilişkin taahhütte bulunuldu. Bu süre zarfında bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadığı gibi, tarafımdan ödenen paranın aynen iade edilmesini istememe rağmen bu bedel geri gönderilmedi."

Parayı Ç.S'nin kardeşi K.S'ye gönderdiğini ifade eden Yalçınkaya, aynı isimlerin kendisinden başka kişileri de benzer vaatlerle dolandırdığını ileri sürdü.

İTİRAFÇI OLARAK 6 KEZ İFADE VERDİ

İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tam 6 kez itirafçı olarak ifade veren Yalçınkaya, "tahliye olmayı başaramayan isimler" arasında yer alıyor. İtirafçı olarak çok sayıda iddiayı ortaya atan Yalçınkaya’nın adli sicili de oldukça kabarık. Yalçınkaya, tefecilik, kasten yaralama, tehdit, intihara teşebbüs ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan işlem gören bir isim.

ÖZGÜR ÖZEL, İFŞA ETMİŞTİ

19 Mart’tan bu yana devam eden İBB soruşturması, fırsatçılar için gelir kapısı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İBB borsası" kurulduğunu ve avukatların tahliye vaadiyle şüphelilerden astronomik ücretler talep ettiğini duyurdu. Özel’in açıklamalarının ardından önce avukat Mehmet Yıldırım yurtdışına firar etmek isterken yakalandı ve ev hapsine alındı. Daha sonra da eski AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi avukat Mücahit Birinci partisinden istifa etti. İki ismin de, İBB soruşturmasındaki şüphelilerin avukatlığı karşılığında milyonlarca dolar talep ettiği ortaya çıkmıştı.