İBB soruşturmasında gelişme: Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın iletişim kayıtları istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasının ek klasörlerinde yer alan yeni bir belge gündeme geldi. Gazeteci Barış Pehlivan'ın bugün yayımlanan köşe yazısına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” şüphesiyle iletişim tespiti talep edilen isimler arasında yer aldı.

Yazıya göre, 4 Eylül 2025 tarihli savcılık talebinde, 13 şüpheliye ait 19 telefon numarasının 1 Ocak 2020–31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki tüm iletişim kayıtlarının çıkarılması istendi.

Pehlivan’ın yazısında yer alan bilgilere göre, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen’e ait üç ayrı telefon hattı için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) veri talep edildi.

Özmen’in, 2019 yerel seçimlerinin ardından İBB iştiraki İGDAŞ’ta genel müdürlük yaptığı, 2024 seçimleri öncesinde bu görevden istifa ederek Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olduğu ve ilçede CHP’nin 30 yıl sonra belediyeyi kazandığı hatırlatıldı.

Konuya ilişkin Mithat Bülent Özmen ise soruşturmada “şüpheli” olarak yer aldığını basından öğrendiğini belirterek, “Hiçbir fikrim ve bilgim yok. Her şey çok ortada ve açık. Bu nedenle yorum yapmam mümkün değil” dedi.

Pehlivan, soruşturmanın özellikle Özmen’in İGDAŞ dönemine odaklandığını belirtirken, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklu belediye başkanı sayısının artabileceği yorumunu yaptı.