İBB soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişi hakkında tutuklama talebi
İBB'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. 17 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gözaltına alınanlardan Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 17 kişi yakalanmıştı.