İBB soruşturmasında “köstebek” iddiası: "Bu dosyalar sıkıntılı"

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının evlerinden gözaltına alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart tarihli operasyonu “sızdırdığı” öne sürülen savcının “açığa alındığı” iddia edildi.

İktidarın kontrolündeki medya organlarından Sabah’ın haberinde yer alan iddialara göre kadın savcı S.Ç.S, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile buluşarak gerçekleştirilecek operasyon hakkında bilgi verdi.

"BU DOSYALAR SIKINTILI"

Bu görüşmeye kanıt olarak baz kayıtları ve bazı tanık beyanları gösterildi. Ayrıca savcı S.Ç.S.’nin, İBB soruşturmasında görev yapan savcılardan biriyle de uyarı mahiyetinde konuştuğu öne sürüldü. İddiaya göre savcı S.Ç.S., konuştuğu İBB savcılarından birine, “Bu dosyalar sıkıntılı. Bunların yarın sana dönüşü olur” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

“Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), görüşme iddiasının araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, yazışmalar ve görüşme trafiği değerlendirildi.

HSK'nın incelemesi kapsamında savcı S.Ç.S.'nin ifadesine başvuruldu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten savcının, Zorlu'ya birkaç kez gittiğini ancak tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söylediği kaydedildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine görevlendirilen savcının açığa alındığı iddia edildi.