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İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandığı bildirildi.

Güncel
  • 21.05.2025 19:33
  • Giriş: 21.05.2025 19:33
  • Güncelleme: 21.05.2025 19:36
Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandığı bildirildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk soruşturması" kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

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