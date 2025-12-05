İBB soruşturmasında tahliye edilen 11 kişi 5 saat sonra yeniden tutuklandı: CHP'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 11 kişinin İBB soruşturmasında tahliye edilirken yeniden tutuklanmasına "Bütün bu sürecin hukuk ve adaletle bir ilgisinin olmadığı açık" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün haklarında tahliye kararı verilen 19 kişiden 11'i cezaevinden çıkarken yeniden tutuklandı.

Gökhan Günaydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tahliye kararından yalnızca 5 saat sonra yeniden tutuklama kararı verildiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"İBB soruşturmasında tutuklanan, bugüne dek haklarında bir isnat olmayan ve iddianame de düzenlenmemiş olan 21 kişiden 19’u (Ekrem Başkan’ın iki şoförü hariç) dün tutukluluk incelemesinde serbest bırakılmışlardı. Aylarca süren tutukluluk sonrası verilen bu karardan yalnızca beş saat sonra, savcılığın itirazı üzerine, aynı sulh ceza hakimliği 11 kişi hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Bütün bu sürecin hukuk ve adaletle bir ilgisinin olmadığı açık. Kişi hürriyeti ve güvenliğinin açıkça ihlal edildiği bu süreç, yalnızca tutuklu ve aileleri açısından değil, Türkiye’yi hızla uygar dünyadan uzaklaştırıyor olması bakımından da çok vahimdir."