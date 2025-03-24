İBB soruşturmasında trollerin 'bakkal' dediği firma iktidarın gözdesi çıktı: 9 yılda 165 ihale

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklandığı İBB soruşturmasında bazı troll hesaplar, İBB’nin Muş’ta bulunan bir şirkete verdiği ihaleyi ‘Bakkal’ olarak nitelendirimişti.

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre söz konusu şirkete bakanlıklardan ihale yağdı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olduğu süre içerisinde soruşturma evraklarının sızdırıldığı haber kuruluşları ve troller, İBB’nin 28 Şubat’ta işletmeler müdürlüğü aracılığıyla, yaptığı şerbetli tatlı ihalesinin, ‘bakkala’ verildiğini savundu.

Muş Ticaret Odası’na bağlı Turkuaz HMZ Gıda, 2016 yılında kurulduktan sonra İBB’den 8 ihale aldı. Çoğu kent lokantaları ve işçi yemekhaneleri içindi. Bu ihalelerin içinde 130 bin adet erzak kolisi alımı da bulunuyordu.

Şirket 2016’dan bu yana ise kamudan toplam 179 ihale aldı. Bu ihalelerden 330 milyon 79 bin TL kazandı.

Bu 179 ihalenin yalnızca 8'i İBB'den gelirken 165'i bakanlıklar tarafından verildi.