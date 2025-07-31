İBB soruşturmasında tutuklanan İpek Elif Atayman'dan AYM'ye başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dönük soruşturma kapsamında 19 Mart 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Atayman’ın avukatları Faik Eren Kaptan ve Mehmet Ümit Erdem aracılığıyla yapılan başvuruda, Anayasa’nın 19., 36., 38. ve 141. maddeleri ile Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5., 11. Ve 18. maddelerinin ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Başvuruda, Atayman’ın, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı, Masumiyet Karinesi, Adil Yargılanma ve Savunma Hakkı, Hak Arama Hürriyeti, Bilgiye Erişim ve Gerekçeli Karar Hakkı ile Keyfi Tutuklama Yasağı’nın çok yönlü biçimde ihlal edildiği belirtildi.

Başvuruda, Atayman’a yöneltilen “örgüt üyeliği” iddiası dahil “şüphe” üzerine sürdürülen tutuklulukta, kararın somut deliller yerine yalnızca katalog suç kapsamında otomatik olarak verildiği; olayın özelliklerine göre kişiselleştirilmediği ve ölçülülük ile zorunluluk ilkeleri gözetilmeden alındığı vurgulandı.

Soruşturma dosyasının içeriğinin yargılama öncesinde medyaya sızdırılması ya da sızdıranlar hakkında işlem yapılmaması sonucunda da kamuoyunda Atayman hakkında ‘suçlu' algısı oluşturulmaya çalışıldığı ve henüz iddianamenin dahi bulunmadığı bir aşamada masumiyet karinesinin zedelendiği ifade edildi.

Av. Mehmet Ümit Erdem, şunları söyledi: