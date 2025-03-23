İBB soruşturmasında tutuklanan isimler ve sevk edildikleri cezaevleri

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 92 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bugün 50 kişi tutuklanarak cezaevlerine sevk edilirken 42 kişi hakkında adli kontrol talebi ile tutuksuz yargılanma kararı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İPA Başkanı Buğra Gökce, Murat Ongun ve Serdar Haydanlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tutuklandı; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler ve sevk edildikleri cezaevleri şu şekilde:

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "kent uzlaşısı" gerekçesiyle soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilenlerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

"Yolsuzluk" iddiası kapsamında 5 kişi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık 84 kişi hakkında ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talep etti.