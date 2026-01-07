Giriş / Abone Ol
İBB soruşturmasında yeni gelişme: 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun dahil 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı.

Güncel
  • 07.01.2026 21:34
  • Giriş: 07.01.2026 21:34
  • Güncelleme: 07.01.2026 22:05
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA
Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Murat Ongun
Caption

İBB dosyası kapsamında haklarında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen aralarında Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un da bulunduğu 6 kişi hakkındaki karar kaldırıldı.

Zeynep Ayten Gözdem Ongun

Alınan karara göre Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın adli kontrol tedbirleri gevşetildi.

Ev hapsi kararı kaldırılarak, haftada bir gün imza şartıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

