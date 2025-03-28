İBB soruşturmasındaki 'tanık'lardan biri AKP'nin adayı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında ifade veren "açık tanık"lardan Oktay Tan'ın 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine konu olan tanıklardan Oktay Tan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'un kendisinden rüşvet istediğini iddia etti.

İstanbul merkezli Direk Reklam A.Ş. şirketinin sahibi olan Oktay Tan ayrıca, 2013 yılından itibaren İBB ve iştiraki şirketlerin ihalelerine katılıp açık hava, direk reklam işleri aldığını aktardı. Soruşturma kapsamında 29 Ocak 2025 tarihinde ifade veren Tan, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki direklerin reklam kiralama ihalesini yaklaşık 8 milyon TL ile aldıklarını ancak 2019 seçimlerinden sonra reklam izinlerinin para karşılığı verilmeye başlandığını iddia etti.

"BU İFTİRALARIN HESABINI VERECEK"

Oktay Tan'ın beyanlarını haberleştirilmesinin ardından MEDYA A.Ş.’nin tutuklu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tan'ın iddialarına yanıt veren Ongun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adı Oktay Tan; Sabah Gazetesi tanıttı. Kendisi şu an cezaevinde olmamıza sebep olan sözde tanıklardan biri. Oktay Tan; Başkanımızın talimatıyla benim kendisinden rüşvet aldığımı, bir takım isteklerimi karşıladığını beyan etmiş. Bu kişiyi hiç tanımıyorum, bir kere bile iş konuşmadım, telefonla dahi irtibatım yok. Peki, bu iftirayı bana bu kadar kolayca nasıl atabiliyor? Belli ki; bu ifadeyi verse de zarar görmeyeceği konusunda güvence verilmiş. Ben yine de kendisine karşı tüm hukuki girişimleri yapacağım. Elbet bu iftiraların hesabını verecek. Haklı olanın vakti de sabrı da çoktur."

AKP İLÇE YÖNETİMİ VE TÜGVA ÜYELİĞİ DE BULUNUYOR

Söz konusu beyanlarda bulunan Tan, 2018 seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili Adayı oldu.

Tan, seçimlerde Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Ravza Kavakcı Kan gibi isimlerin de yer aldığı İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olarak gösterildi. Ancak sıralamadan dolayı milletvekili seçilemedi.

Halk TV'de yer alan habere göre, AKP’nin Kadıköy ve Ataşehir ilçe yönetimlerinde tanıtım medya komisyonu üyeliği de yapan Tan, aynı zamanda AKP'li belediyelerin verdiği tahsislerle gündeme gelen TÜGVA üyeliği ve il temsilciliği de yaptı.