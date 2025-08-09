İBB soruşturmasını doğrudan etkiliyor: Borsa sadece bir avukatın işi değil

Belediyelere yönelik soruşturmaların ardından “İBB borsası” iddiaları ile bir kez daha gündeme gelen yargıda yaşanan çürüme, tartışılmaya devam ediyor. Yargının çetelerle ve rüşvetle anıldığı, rejimin yargıyı bir aparat hâline getirdiği, “FETÖ borsası”nın hafızalarda olduğu bir dönemde ortaya atılan iddianın göbeğinde bulunan Avukat M.Y., önceki akşam gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya’da yakalanıp İstanbul’a getirilen şüpheli M.Y., mahkemeye sevk edilirken yanındaki araç şoförünün de gözaltına alındığı öğrenildi.

Tuzla mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarından kısa bir süre sonra Avukat M.Y.’nin yakalanması, iddiaları kuvvetlendirirken “İBB operasyonunun seyri değişecek mi?” sorusu gündeme geldi.

Miting sonrası yapılan haberlerde, M.Y.’nin İBB soruşturması kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda tutuklanan ve “kendi isteğiyle” evini aratıp daha sonra tahliye edilen eski İBB Bilgi İşlem Müdürü Naim Erol Özgüner’in de avukatı olduğu ortaya çıktı. Halk TV’nin haberine göre, evinden İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir telefon da çıkan Özgüner, “Olayın şokuyla sakladım. Bu telefon bana verildiğinde içinde SIM kart yoktu. Şifresini de bilmiyorum. Cumhuriyet Başsavcılığınıza yardımcı olmak maksadıyla ifade öncesinde yerini bildirmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da Özgüner’in ek ifadesinin ardından tutuklanırken M.Y.’nin avukatlığını üstlendiği isimler bununla da sınırlı değil. M.Y.’nin avukatlığını üstlendiği isimler arasında, İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu’nun mali müşaviri Cem Çelik de yer alıyor. Tutuklanan Çelik, verdiği ifadede “Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu şirketlerde sahte faturalar düzenlendiğini operasyondan sonra fark ettim. Şirketin finansal işlemlerinde bazı usulsüzlüklere rastladım. Gülibrahimoğlu’nun şirketinde paraların çantalar içinde tutuklu şirket çalışanı Yener Torunler aracılığıyla Fatih Keleş ve kardeşi Zafer Keleş’e götürüldüğünü biliyorum. Fakat detaylara hâkim değilim” şeklinde iddialar öne sürmüştü.

BİRDEN ÇOK KİŞİNİN AVUKATI

Öte yandan İBB soruşturmasının “örgütlü suç” olarak nitelendirilmesi nedeniyle savcılık, bir avukatın sadece bir “şüphelinin” avukatlığını üstlenebileceği yönünde yasak getirmişti. Ancak M.Y.’nin “etkin pişmanlıktan” yararlanan birden çok kişinin avukatlığını üstlendiği de ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise cuma günü Bolu’da yaptığı açıklamada “İBB borsası” hakkında, “Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilemez” dedi.

Öte yandan BirGün’e konuşan CHP kurmayları, dekontların ve 40 dakikalık telefon görüşmesi ile WhatsApp görüşmesinin dökümlerinden oluşan dosyanın HSK’ya verileceğini bildirdi. Gelişmelerle ilgili ise “Bu skandal, en başından beri bu işin fesatla yürütüldüğü beyanımızın haklılığını ortaya koyuyor” dedi.

BirGün’e konuşan CHP’nin hukukçu milletvekili Umut Akdoğan, “Bu gibi skandallar, en başından beri bu işin ne kadar fesatla yürütüldüğünü kamuoyuna izah etmemiz açısından çok etkin oluyor” diye konuştu. Kamuoyunun, İBB operasyonlarına ikna edilemediğinin altını çizen Akdoğan, “Toplum böylelikle iddiaların nasıl temelsiz olduğunu, nasıl siyasi hırsla hareket edildiğini de görmüş oluyor” yorumunu yaptı. Akdoğan, hukuku dizayn etmeye kalkanlardan sonuna kadar hesap sorulması gerektiğini kaydederek, “Sürecin takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici ise CHP’nin HSK başvurusunun ardından soruşturmanın resen yeniden açılması gerektiğini dile getirdi. Avukatlığını M.Y.’nin yaptığı kişilerin ifadeleri doğrultusunda çok sayıda kişinin zan altında bırakıldığını vurgulayan Çiftci, ifadelerin yeniden alınması yönünde bir başvuru yapılacağının da altını çizdi.