İBB soruşturmasının ardından Borsa İstanbul’da son durum

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne yüzde 0,21 düşüşle 9.840 puandan başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen, yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 87 kişinin gözaltına alınması borsa ve döviz kurunda hareketliliği artırdı.

Gözaltı işlemlerinin ardından dün 2 kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiği Borsa İstanbul'da BİST 100 enfeksi bugün de güne yüzde 0,21 düşüşle 9.840 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Dün BİST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle başlamııştı. Açılışta 741 puan kaybeden endeks, işlemlerin ardından dün 9.860 puandan kapanmıştı.