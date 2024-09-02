İBB Spor Okulları'nda kayıtlar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 2020 yılında başlatılan Spor Okulları’nın yeni dönem kayıtları başladı.

İkişer aylık toplam altı dönemden oluşan İBB Spor İstanbul Spor Okulları’nın birinci dönem kayıtları 22 Eylül’e kadar devam edecek.

Okullara 3-17 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecek.

İBB Spor İstanbul Spor Okulları’nda birinci dönem 7 Eylül’de başlayacak ve 1 Kasım’da sona erecek.

2024-2025 sezonunda Spor Okulları’nın bir dönemlik kayıt ücreti ise 40 TL. Kayıt yaptıracak çocuklar için İstanbulkart Başvuru Merkezi’nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart temin edilmesi gerekiyor.

Spor Okulları ile ilgili tüm detaylara ve kontenjan bilgilerine https://spor.istanbul/spor-okullari/ adresinden erişilebilirken, kayıt işlemleri de https://online.spor.istanbul/ adresinden yaptırılabilecek.

2024-2025 SPOR OKULLARI BRANŞLARI

- Atletizm (7-10 yaş)

- Badminton (6-15 yaş)

- Basketbol (7-15 yaş)

- Buz pateni (5-15 yaş)

- Capoeira (5-17 yaş)

- Jimnastik (3-8 yaş)

- Deniz küreği (13-16 yaş)

- Futbol (6-17 yaş)

- Hareket egzersiz (6-13 yaş)

- Judo (5-17 yaş)

- Karate (5-17 yaş)

- Kungfu & wushu (6-15 yaş)

- Taekwondo (5-17 yaş)

- Tenis (5-15 yaş)

- Voleybol (7-15 yaş)

- Yüzme (4-13 yaş)

2024-2025 SPOR OKULLARI EĞİTİM TAKVİMİ

- 1. Dönem: 7 Eylül-1 Kasım 2024

- 2. Dönem: 2 Kasım-27 Aralık 2024

- 3. Dönem: 28 Aralık 2024-21 Şubat 2025

- 4. Dönem: 22 Şubat-25 Nisan 2025

- 5. Dönem: 26 Nisan-22 Haziran 2025

- 6. Dönem: 23 Haziran-31 Ağustos 2025