İBB tarih verdi: İstanbullulara fırtına ve sağanak uyarısı
İBB, kentte pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişimin yaşanmasının beklendiğini belirterek yurttaşları fırtınaya karşı uyardı. Açıklamada, sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği ve rüzgarla yer yer sağanak ile kısa süreli gök gürültülü yağışların yaşanabileceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.
Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT
Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.