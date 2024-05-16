İBB tarihi binasını geri alıyor

İBB yönetimi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne AKP döneminde bedelsiz olarak tahsis edilen Fatih’teki tarihi binaları geri alacak. Tahsis iptali AKP’liler ile MHP’lilerin karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mayıs ayı meclis toplantısı Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne AKP döneminde bedelsiz olarak verilen tarihi binanın tahsisi iptal edildi.

Meclis’e sunulan teklifte, 2010 yılında eski Fatih Belediye Başkanlığı binası ile yanında bulunan mahzenin üniversite hizmetlerinde kullanılmak şartı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi. Binaların üniversite tarafından rektörlük binası olarak kullandığı belirtildi. İBB yönetimi ise Sayıştay’ın önceki yıllarda hazırladığı raporda yer alan "Vakıf üniversitelerine belediyeye ait bir taşınmazın bedelli veya belsiz şekilde tahsisi mümkün değildir" ifadelerini hatırlatarak oy çokluğuyla tahsisi iptal etti.

DAHA ÖNCE ENGELLEMİŞLERDİ

2022 yılında da Sayıştay kararına ve CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla teklif Emlak Müdürlüğü’ne iade edilmişti. AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri tahsisin iptal edilmesine ve tarihi binaların yeniden İBB’ye geçmesine engel olmuştu.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İBB’nin geri almak istediği bina 1914 yılında Mimar Y. Terziyan tarafından semtin kaymakamlık binası olarak tasarlandı ve inşa edildi.

Döneminin özgün sivil mimarlık örneklerinden biri olan binanın eski ismi "Şehr-i Emaneti Fatih Dairesi." Kaymakamlık olarak yapılan bina, daha sonra hem kaymakamlık hem de Fatih Nikah Dairesi olarak, daha sonra ise uzun yıllar Fatih Belediyesi Başkanlık Binası olarak kullanıldı.