İBB, Türkiye’nin ilk glütensiz gıda fabrikasını açıyor

Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın ikinci etap çalışmaları kapsamında açılacak tesiste, sadece bisküvi ve glütensiz ürünler üretilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), glütensiz gıda fabrikasını açmaya hazırlanıyor.

2022 yılı Temmuz ayında açılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın ikinci etap çalışmaları kapsamında açılacak tesiste, sadece bisküvi ve glütensiz ürünler üretilecek.

Yakın zamanda hizmete girecek bu yeni tesis, Türkiye'nin ilk, seri, glütensiz gıda üretim hattına sahip tesisi olacak.

Fabrikada, başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, glüten hassasiyeti olanlara yönelik ürünler üretilecek.

Fabrikada glütensiz ekmek, un ve kurabiyelerin yansıra glütensiz makarna ve daha pek çok ürün çeşidi hazırlanabilecek. Böylece daha çok ürün çeşidine, daha uygun fiyatla erişim mümkün olabilecek.

İstanbul Halk Ekmek (İHE), glütensiz ürünleri üreterek yurt dışından ithal edilen ürünlere olan bağımlılıkları azaltmayı hedefliyor.