İBB tutuklularına yol işkencesi

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 400’den fazla sanıklı İBB davası 9 Mart'ta başlayacak. Silivri’deki Marmara F Tipi Cezaevi kampüsünde bulunan duruşma salonunun yetersiz kalacağı gerekçesiyle kampüse dev bir duruşma salonu inşa edilmeye başlanmıştı. Binanın 9 Mart’ta görülecek ilk duruşmaya yetişmeyeceği öğrenildi. Mahkeme heyeti yargılamaya mevcut binadaki 1 no’lu salonda başlama kararı aldı. Salon darlığından ötürü sadece tutuklu sanıklar davet edilecek.

YÜZLERCE KİLOMETRE

Davanın tutukluları arasında yer alan Medya AŞ Müdürü İpek Elif Atayman'ın tutuklu olduğu Afyon Cezaevi'nden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda sabah 10'da görülecek davaya getirilmesi istendi. Atayman'ın ailesi, "İBB davası tutuklularına karşı hukuki bir dava yürütülmesinden ziyade bir işkence uygulaması niteliğinde, düşman hukuku anlayışıyla hareket edildiğinin en belirgin ifadesidir" ifadelerini kullandı. Atayman'ın avukatı Eren Kaptan, "Savcılıktan bize gelen yazı 'hazır edin' diyor. Biz nakil istiyoruz. Atayman'ın Afyon'la ne ilgisi var. Silivri neresi Afyon neresi. Arada yüzlerce km mesafe var. Bu uzaklık da Atayman'a bir eziyettir" dedi. Atayman, Afyon Cezaevi’ne sevkinin ilk günlerinde yerde yatmak zorunda kaldığını, kelepçeli ve izole şekilde taşındığını, fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da İzmir Buca Cezaevi'nde tutuluyor. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olup tedavi gören Çalık'ın, Silivri'ye sevki için avukatı Melih Koçhan tarafından uçakla getirilmesi konusunda bir başvuru yapıldı. Koçhan başvurularına henüz bir yanıt verilmediğini söyledi. Çalık'ın sağlık sorunları nedeniyle karayoluyla getirilmesinin sorun oluşturacağını kaydeden Koçhan, "Biz nakil başvurusu istedik ancak bunu reddettiler. Çalık'ın İstanbul'daki bir cezaevine nakledilmesini istiyoruz. Dava sürecinde ise Silivri'de misafir edilecek ancak Çalık'ın sağlık durumu misafirhanede kalmaya da uygun değil. Bu konuda bir düzenleme istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FARKLI ŞEHİRDELER

İBB davasında tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne kapatılan 14 kişi buradan farklı illerdeki cezaevlerine gönderilmişti.

• Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, iş insanı Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi

• BVA firması sahibi Murat Kapki, Nihat Sütlaş, iş insanı Adem Soytekin ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın Tekirdağ F Tipi Cezaevi

• CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kampanya direktörü, siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi

• İlbak Holding’in sahibi Murat İlbak, OMR Organizasyon’un sahibi Ömür Yılmaz ve Popüler Reklam’ın sahibi Eyüp Subaşı Bandırma T Tipi Cezevi

• Medya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Fatoş Ayık Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

İDDİANAMEDEN

Davaya ilişkin iddianame 8 Aralık’ta hazırlanmıştı. İddianame aralarında ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’ gibi 143 farklı eylemle ilgili olarak hapis cezaları talep edilmişti. İmamoğlu’nun 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.