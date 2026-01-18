İBB tutuklularının ailelerine isimsiz mesajlar: 'Operasyon yapılacak' diyerek para istediler!

Aile Dayanışma Ağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklananların ailelerine isimsiz mesajlar gönderildiğini açıkadı. Ailelere operasyon yapılacağı iddia edilerek para talep edildi.

Aile Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada, "İki günden beri, İBB ve CHP’li ilçelere yapılan operasyonlarda tutuklananların ailelerine tanınmayan bir numaradan çeşitli mesajlar atılmaktadır. Bu mesajlarda; ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve bu durumdan onları kurtarabileceğini belirtilmektedir. Bunun karşılığında da miktarı değişen ücretler talep edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Mesajlarda ayrıca hukukçular tarafından sahte olduğu anlaşılan, arama kararı ololduğu belirtilen bir belge de paylaşılmaktadır" bilgisi paylaşıldı.

Aile Dayanışma Ağı'nın açıklamasında, "Bu kişi ailelerin listesine ve telefon numaralarına nasıl ulaşmaktadır? Bu kişi ya da kişilerin emniyet ya da adliye içinde bağlantıları var mıdır?" sorularının yanıtlanması istendi.

Aile Dayanışma Ağı'nın bahsettiği, sahte olduğu anlaşılan 'belge'

"HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI"

Açıklamada, "Ailelerin yaklaşık 1 yıldır yaşadıkları psikolojik yükü fırsat bilerek, onları tedirgin edip bu durumdan faydalanmaya çalışan bu kişilere karşı kolluk kuvvetlerimizin harekete geçmelerini diliyoruz" çağrısı yapıldı.