İBB tutuklusu 29 yıllık polis: “Birine iftira atmam için tutuluyorsam bunu yapmam”

İBB soruşturmasında tutuklu olarak yargılanan Yener Torunler, tahliyesini talep ettiği hâkimlik sorgusunda, “Konusu suç teşkil eden hiçbir işlemi ne yaparım ne yaptırabilirler. Benim birisine iftira atmam için tutuluyorsam, bunu yapmam. Benim ömrüm suç ve suçlularla geçmiştir. 29 yıllık polis memuruyum. Bunlarla suçlanmam bana zul geliyor. Ben suçsuzum. Bana bu günleri yaşatanlar aynısını yaşasınlar” ifadelerini kullandığı anlaşıldı.

İBB soruşturmasında tutuklu olarak yargılanan Yener Torunler, aynı dosyanın firari şüphelisi iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun koruma polisi.

“MUHTEMELEN DOSYAMI İNCELEYEMEDİNİZ”

Torunler, tutukluluğuna itiraz için, 30 Ekim 2025’te, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne SEGBİS yoluyla bağlandı. Torunler, savunmasını isteyen hâkimliğine, şu ifadeyi verdi:

“Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ekleyeceğim bir husus yoktur. Muhtemelen dosyamı inceleyemediniz. Ben, örgüt suçlaması ile burada tutuluyorum. Benim örgütle hiçbir ilişkim yoktur. Ben şirkette sigortalı maaşlı çalışıyorum. Konusu suç teşkil eden hiçbir işlemi ne yaparım ne yaptırabilirler. Benim birisine iftira atmam için tutuluyorsam, bunu yapmam. Benim ömrüm suç ve suçlularla geçmiştir. 29 yıllık polis memuruyum. Bunlarla suçlanmam bana zül geliyor. Ben suçsuzum. Mahkemeye çıktığım ilk günden dahi bana 1 gün ceza versinler ben 5 katına razıyım. Benim örgütle, suçla alakam yoktur. Ben kızımın düğününe gidemedim, annem babam hastanededir. Bana bu günleri yaşatanlar aynısını yaşasınlar. Takdir sizindir. Tutuklu kaldığım sürelerde göz önünde bulundurularak uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ederim.”

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Torunler ve o tarihte tahliyelerini isteyen tüm tutukluların tutukluluklarının devamına karar verdi.