İBB tutuklusunun kalp pili kaydı: Davut Bildik için acil tahliye çağrısı

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve iştirak şirketi İSPER'in büro personeli Davut Bildik'in cezaevinde hayati tehlike atlattığı bildirildi.

Yüzde 47 engelli olan, kalp pili ve kalp kapak protezi bulunan Bildik'in, kalp pilinin sol omuz bölgesine kaydığı röntgen görüntüleriyle ortaya kondu.

Avukatı Burak Bingöl, durumun "ölçüsüz ve geri dönülmez" sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

İBB davası kapsamında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Davut Bildik, Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunuyor.

Bildik, yüzde 47 engellilik oranı nedeniyle İBB bünyesine engelli kadrosundan girmiş ve İBB iştiraki İSPER'de büro personeli olarak çalışıyordu.

2021 yılında geçirdiği kalp kapak ameliyatının ardından kalp ritim bozukluğu gelişmesi üzerine göğsüne pil takılan Bildik'in, cezaevinde kaldığı süre içinde sağlık durumunun kötüleştiği ortaya çıktı.

Avukat Burak Bingöl'ün 12 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sunduğu tahliye dilekçesine göre Bildik, cezaevinde bir süre önce ani kalp ritim düşmesi yaşadı. Bu sırada pil devreye girdi ve şiddetli göğüs ağrısı oluştu.

SAĞLIK SORUNU RÖNTGENDE GÖRÜNTÜLENDİ

Halk TV'de yer alan habere göre, yaşanan yoğun ağrı sırasındaki ani kas hareketleri sonucunda göğse yerleştirilmiş kalp pilinin normal konumundan kayarak sol omuz bölgesine doğru yer değiştirdiği belirlendi.

Bildik'in bu gelişmenin ardından sol kolunu hareket ettirmekte zorlandığı, günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez hale geldiği belirtildi.

Durum, röntgen görüntüleriyle de desteklendi. Görüntülerde kalp piline bağlı ince tellerin anormal biçimde kıvrıldığına ve pilin omuz bölgesine yerleştiğine dikkat çekildi.

"HAYATİ TEHLİKE VAR, CEZAEVİNDE KALAMAZ"

Avukat Bingöl, yerinden oynayan bir pilin düzgün çalışmasının önüne geçebileceğini, bunun ani bilinç kaybına ve tehlikeli kalp ritim bozukluklarına zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Bingöl, dilekçesinde şu uyarıda bulundu:

"Kalp pili yerinden kaymış, buna bağlı olarak şiddetli ağrı ve sol kolda hareket kısıtlılığı ortaya çıkmıştır. Cezaevi koşullarında bu tür ani gelişen sorunlara derhal müdahale edilmesi fiilen mümkün değildir. Yaşanabilecek en küçük gecikme dahi müvekkilin hayatı açısından ciddi risk oluşturmaktadır."

Haziran 2025'te Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda Bildik'in cezaevinde kalmasının sakıncasız olduğu sonucuna varılmıştı. Bingöl, söz konusu raporun belirli bir tarihteki "stabil duruma" dayandığını ve sonradan gelişen yeni tıbbi tabloyu kapsamaması nedeniyle güncelliğini yitirdiğini vurguladı.

Kalp pili ve kalp kapak protezi dışında boyun ve bel fıtığı ile yüksek tansiyon gibi birden fazla kronik rahatsızlığı bulunan Bildik, günde 7 farklı ilaç kullanıyor. Bu ilaçların bir bölümü nedeniyle haftalık kan tahlili yaptırması gerekiyor. Bingöl, cezaevi koşullarında bu takibin düzenli ve eksiksiz biçimde sürdürülmesinin mümkün olmadığını da dile getiriyor.

Bildik, İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutundaki kamera kayıt cihazını sökerek İSBAK personeline teslim etme suçlamasıyla "suç delillerini yok etme" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklandı.

Avukat Bingöl, mahkemeden öncelikle adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye kararı verilmesini talep etti.

Bunun mümkün görülmemesi halinde ise Bildik'in tam teşekküllü bir devlet hastanesine acilen sevk edilerek kalp pili ve bağlantı tellerine ilişkin gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapılması ve güncel sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.