İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları Ne Zaman Başlıyor? Başvurular Nereye Yapılacak?

Sınavlara hazırlanan üniversite öğrencileri ve mezunlar için önemli bir fırsat İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. İBB Ders Atölyeleri kapsamında ilk kez hayata geçirilen ücretsiz ALES ve DGS kursları, akademik hedefleri olan gençlere kapsamlı ve sürdürülebilir bir hazırlık imkânı sunuyor. Peki İBB ücretsiz ALES ve DGS kursları ne zaman başlıyor, başvurular nereye yapılıyor?

İBB ÜCRETSİZ ALES VE DGS KURSLARI BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılından bu yana LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere sunduğu ücretsiz eğitim desteğini genişleterek, bu yıl Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kurslarını da başlattı. Program, üniversite öğrencileri ve mezunları kapsıyor.

Kurslar Ne Zaman Başlayacak?

İBB Ders Atölyeleri bünyesindeki ALES ve DGS hazırlık kursları 29 Aralık’ta başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Program, toplamda 364 saatlik yoğun bir eğitim sürecini kapsıyor.

364 SAATLİK KAPSAMLI ALES VE DGS HAZIRLIK PROGRAMI

İBB ücretsiz ALES ve DGS kursları, sınavlarda başarıyı doğrudan etkileyen temel dersleri kapsayacak şekilde hazırlandı. Öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem konu anlatımı hem de soru çözüm odaklı bir eğitim alacak.

Kurs İçeriğinde Hangi Dersler Var?

Türkçe

Sözel Mantık

Matematik

Sayısal Mantık

Dersler hafta içi 10.00 – 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program boyunca farklı soru çözüm teknikleri ve sınav pratiğine yönelik çalışmalar da yapılacak.

İBB ALES VE DGS KURSLARI NEREDE YAPILACAK?

Ücretsiz ALES ve DGS kursları, İstanbul’un dört farklı noktasındaki İBB Ders Atölyeleri’nde düzenlenecek. Böylece öğrenciler, bulundukları bölgeye yakın merkezlerde eğitim alma imkânına sahip olacak.

Kurs Merkezleri

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi

Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi

İBB ÜCRETSİZ ALES VE DGS KURSU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kontenjanların sınırlı olduğu İBB ücretsiz ALES ve DGS kursları için başvurular 15 Aralık’tan itibaren alınmaya başladı. Başvurular yalnızca İBB Ders Atölyeleri’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru Adresi

https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/

İBB ücretsiz ALES ve DGS kursları kimler için?

Kurslar, üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları için düzenlenmektedir.

İBB ALES ve DGS kursları ücretli mi?

Hayır. İBB Ders Atölyeleri kapsamında sunulan ALES ve DGS hazırlık kursları tamamen ücretsizdir.

İBB ALES ve DGS kursları kaç saat sürüyor?

Program toplamda 364 saatlik kapsamlı bir eğitim sürecini kapsamaktadır.

Başvurular nereden yapılıyor?

Başvurular yalnızca https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ adresi üzerinden online olarak yapılmaktadır.

İBB ücretsiz ALES ve DGS kursları, akademik kariyer hedefleyen gençler için önemli bir eğitim desteği sunuyor. 364 saatlik yoğun programı, deneyimli eğitmen kadrosu ve tamamen ücretsiz yapısıyla İBB Ders Atölyeleri, sınavlara hazırlık sürecinde büyük bir avantaj sağlıyor. Kontenjanların sınırlı olması nedeniyle ilgilenen adayların başvurularını zaman kaybetmeden tamamlaması öneriliyor.