İBB Vakfı Büyüt Hayallerini Projesi burs başvuruları başladı

İBB İstanbul Vakfı çatısı altında, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde yürütülen Büyüt Hayallerini projesi, maddi imkanları yetersiz kız üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamaya bu yıl da devam ediyor. Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu başvuruları başladı. 15 Eylül’e kadar sürecek başvuralar https://istanbulvakfi.istanbul üzerinden yapılabiliyor.

2023/2024'TE 3 BİN ÖĞRENCİYE BURS VERİLDİ

Büyüt Hayallerini projesi, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında 2021 yılında hayata geçti. Projenin ilk ürünü olan İlham Veren Adımlar kitabının satışından elde edilen gelir ve destekçilerin bağışlarıyla 2023-2024 öğretim yılında 3000 üniversiteli kız öğrenciye burs verildi.

İBB VAKFI BURS BAŞVURU TARİHİ TARİHİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 2022-2023 öğretim yılında 500’ü 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen afetzede olmak üzere, toplam bin 500 üniversiteli kız öğrenciye burs desteği sağlandı. Bu yıl, Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu başvuruları ise 9 Eylül’de başladı. 15 Eylül, saat 23:59’a kadar devam edecek. Başvuralar https://istanbulvakfi.istanbul üzerinden yapılıyor.