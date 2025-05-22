İBB ve Özel Halk Otobüsleri Odası anlaştı

İstanbul'da kontak kapatan Özel Halk Otobüsleri, tekrar hizmete başlayacak.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, TGRT Haber'de anlaşma sağlandığını, ödeme tablosu üzerinden uzlaştıklarını duyurdu.

Göksel Ovacık, şunları kaydetti: "Dün itibariyle bir karar almıştık. Biliyorsunuz araçlarımıza yakıt alamadığımızdan dolayı sabahleyin araçlarımız işe çıkmadı. Haliyle bugün sabahleyin yeni gelen bir İBB Genel Sekreteri Sayın Volkan Demir ve diğer yetkililerle bir toplantı yaptık. Bir ödeme tablosu üzerinde uzlaştık. Şimdi biz de esnaf arkadaşlarımıza işletmecilerimize işlerin başına dönebilirler. Yakıt alma konusunda akaryakıt firmalarıyla da anlaştık. Onlar da yakıtlarını verecekler. Ve biz işimizin başına döneceğiz. Tabii bu mağduriyeti bizim sebep olmadığımız mağduriyeti İstanbul halkına yaşattığımız için tekrar tekrar herkesten özür diliyoruz. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke bu ödeme tabloları daha önceden bizi tatmin eder şekilde yapılabilseydi. Ama maalesef böyle bir şey yaşandı. Bunun sorumlusu tabii bir kez daha söyleyelim biz değiliz. Ama İstanbul halkına bu kaosu yaşattığımızdan dolayı da özür diliyoruz."

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki alacakları gerekçesiyle kontak kapatmıştı.

Otobüs sahipleri yaptıkları açıklamada eylemin gerekçesini "Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir" şeklinde açıkladı. Eylem kararı ise "Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur" şeklinde açıklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da İETT tarafından; 3.766 adedi İETT’nin kendi filosu, 3.020 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6.786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir" denilmişti.